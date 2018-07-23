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Новые правила оформления больничных в Украине: что изменится и когда

С 1 октября 2018 года вводится новая форма заявления-расчета для оплаты больничных.

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С 1 октября 2018 года начнет действовать новая форма заявления-расчета для оплаты больничных, которая объединила документы, на основании которых осуществлялось финансирование страхователей до реорганизации Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, сообщает Фонд социального страхования Украины.

– В частности, согласно принятому Порядку, оформленное заявление-расчет может быть передано работодателем и принято Фондом в электронном виде с применением электронной цифровой подписи, – говорится в сообщении.

Оформлять и подавать документ в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины или его отделения должен страхователь (работодатель).

Порядок позволит предотвратить возможные ошибки при определении размера помощи и страховых выплат. Для этого рабочие органы исполнительной дирекции Фонда будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат.

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В случае обнаружения ошибок, страхователю будут предоставлять рекомендации по их устранению еще до финансирования выплат.

Такая система позволит избежать штрафов, которые могут накладывать на работодателя в случае обнаружения неправомерного использования средств Фонда социального страхования по факту уже профинансированных заявлений-расчетов.

Также вступит в силу система информирования работодателем об осуществленных выплатах застрахованным лицам. Она несет в себе цель уменьшить риск возможных задержек при компенсации застрахованным лицам утраченного заработка за период болезни, выплате пособия по беременности и родам, при осуществлении страховых выплат пострадавшим на производстве.

К слову, СМИ сообщают, что в Украине наблюдаются проблемы с наличием вакцин от коклюша, дифтерии и столбняка.

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