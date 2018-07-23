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Как правильно пить кофе – новая разработка военных США

Американские военные советуют тем, кто не выспался 200 миллиграммов кофеина сразу же после пробуждения, и еще столько же через четыре часа.

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Об этом пишет Daily Mail.

Стандартная чашка кофе содержит 100 мг кофеина. Если вы спали пять часов, и проснулись в 6.00, свою первую чашку кофе можно выпить в 7.00, а вторую – в 9.00.

Тем, кто работает на ночных сменах, советуют выпивать две чашки кофе сразу же в начале смены.

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– Если бы вы могли прийти на работу, выпить кофе и на 40% улучшить остроту реакции, разве вам это не понравилось бы? Именно над этим мы здесь и работаем, – цитирует издание старшего исследователя, который занимается проектом совместно с американскими военными Жака Рейфмана.

Сейчас исследователи разрабатывают специальное мобильное приложение, которое будет определять персональную дозу кофеина для повышения активности.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун сказала, сколько чашек кофе можно пить за день.

Фото: doctorgeo.info.

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