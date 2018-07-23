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СМИ: В Киеве дефицит вакцин – лекарств нет даже в частных клиниках

Профилактическую вакцинацию детям от коклюша, дифтерии и столбняка не делают даже в частных клиниках Киева.

Вакцина

В Украине наблюдаются проблемы с наличием вакцин от коклюша, дифтерии и столбняка, которых нет даже в частных клиниках Киева, сообщает УНН, который позвонил в три медучреждения столицы.

Предварительно, вакцины поставят в следующем месяце.

В календаре прививок АКДС предусмотрена четыре раза: в три месяца, потом еще две с интервалом в 45 дней и еще одна ревакцинация в 1,5 года. Если прививки не будут сделаны вовремя, то профилактику инфекционных заболеваний придется начинать заново.

Читайте: Вакцинация от кори в Украине: кто может получить бесплатные прививки

На сайте Министерства здравоохранения информации о критической ситуации с вакцинами в Украине нет.

К слову, в Украине зарегистрирован третий случай заболевания дифтерией. Министерство здравоохранения призывает население прививаться.

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