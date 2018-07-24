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Дневной сон: сколько нужно спать и почему

Дневной сон полезен для большинства людей в мире, но для того, чтобы он положительно влиял на самочувствие, следует придерживаться нескольких условий.

– Важно, чтобы такой отдых не был очень длительным – не дольше одного часа. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут, – написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Также, дрема работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может оказать заряд энергии как после полноценного ночного сна.

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Однако длительный дневной сон может иметь негативные последствия для организма и вашей производительности.

– Также стоит быть внимательным к своему организму. Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением риска смертности от всех причин, – подчеркнула она.

Раньше Факты ICTV писали, что лучший способ уберечь ребенка от стресса – научить его преодолевать негативные эмоции.

Фото: dreamstime.

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