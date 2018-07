GFN 2018: что такое Harm Reduction и чем заменить сигареты

На Global Forum on Nicotine 2018 ведущие ученые и представители общественных организаций со всего мира говорили о новой роли никотина, не связанной с традиционным курением.

По данным ВОЗ, табак – причина смерти 7 млн. людей в мире ежегодно, из которых 890 тыс. умирают от пассивного курения. Это делает курение одной из наиболее серьёзных глобальных проблем общественного здоровья. Эксперты установили, что вред от никотина можно свести к минимуму, при условии выбора оптимального способа его доставки.

80% курильщиков живут в странах с низким и средним уровнем дохода, где показатель смертности от заболеваний, связанных с курением, остается высоким. Традиционное курение является причиной развития широкого спектра заболеваний (70% смертей приходится на рак легких и языка, хроническую обструктивную болезнь легких, болезни сердца и сосудов), оно провоцирует смертность среди работоспособного населения, препятствуя экономическому развитию страны.

Наиболее эффективным способом снижения рисков развития заболеваний, связанных с курением, является полный отказ. Однако не все могут или хотят расстаться с вредной привычкой. В мире популярность набирает подход Harm Reduction (уменьшение вреда), который предлагает курильщикам замену обычных сигарет менее вредными альтернативами. На практике подход реализуется как часть социальной политики, общественное движение и индивидуальный выбор. Вопросам дальнейших исследований, финансирования и развития подхода, а также презентации новых научных данных была посвящена основная часть GFN в этом году.

Эффективность подхода прослеживается на примерах развитых стран Европы и Азии. Япония, с выводом на рынок продуктов сниженного риска в 2014м, смогла добиться перехода на альтернативы порядка 20% курильщиков. Великобритания реализует подход Harm Reduction на государственном уровне. Помимо информирования общественности о преимуществах перехода на продукты сниженного риска, правительство сокращает налоги, делая эти продукты финансово привлекательными. Благодаря серии предупредительных мер, в 2016 году страна сократила распространенность курения до 15,5%, что является историческим минимумом.

Рынок альтернативных продуктов демонстрирует стремительный рост – табачная индустрия отказывается от производства обычных сигарет и переходит на менее вредные альтернативы. В результате, идея уменьшения вреда оказывает значительное влияние на сокращение распространенности курения среди всех групп населения.

Не последнюю роль играет и политика налогообложения. По мнению экспертов, улучшить ситуацию может формирование налога по гибкой системе, основанной на оценке относительного риска продукта для здоровья человека. Главным препятствием остаются мифы вокруг альтернативных продуктов, которые сформировались по причине неосведомленности населения. Без активного информирования никакие меры не помогут снизить пагубное влияние эпидемии табакокурения на общественное здоровье и экономику стран.

Напомним, что ранее проводились исследования эффективности подхода Harm Reduction ведущими институтами и медицинскими ассоциациями Великобритании: The Royal College of Physicians, Public Health England и Cancer Research UK. The Royal College of Physicians еще в 2007 году опубликовала отчет, в котором четко указано, что большая часть вреда от курения возникает не из-за никотина, а из-за других компонентов табачного дыма, содержащихся в сигарете. А учеными украинского Института кардиологии им. Стражеско, в ходе 6-месячного исследования была зафиксирована динамика улучшения показателей сердечно-сосудистого здоровья взрослых курильщиков при переходе на электронные заменители сигарет.