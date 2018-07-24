Опаснее соцсетей – ученые доказали вред звонков

Ученые пришли к выводу, что звонки по мобильным телефонам опаснее текстовых сообщений.

Ученые из Швейцарского института общественного здоровья пришли к выводу, что разговоры по мобильному телефону грозят ухудшением памяти, особенно в подростковом возрасте, пишет Euronews.

– Мы провели три испытания. Одно из них представляло собой проверку вербальной памяти, за которую отвечает левое полушарие головного мозга. Еще одно — это тест на предметную память, за которую отвечает правое полушарие. Мы проводили также тестирование на концентрацию внимания, что отражает активность лобной части мозга. Мы выяснили, что больше всего страдает предметная память, и примечательно, что сильнее всего это проявляется у подростков, которые подносят телефон к правому уху, – рассказал сотрудник института Мартин Ресли.

Явного вреда от переписки, прослушивания музыки и онлайн-игр на смартфонах исследователи не зафиксировали.

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К слову, ученые разработали метод, который позволяет сокращать зелено-голубое свечение экрана гаджетов, которое не позволяет человеку заснуть.