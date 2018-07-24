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В Китае дефектными оказались сотни тысяч вакцин для детей

В Китае сотни тысяч вакцин, предназначенных для детей, являются дефектными. Пять руководителей компании, включая председателя, были взяты под стражу для допроса полицией.

вакцины

Об этом сообщает CNN.

– Китайское управление по контролю за продуктами и лекарствами (CFDA) начало расследование производства вакцины Changchun Changsheng Biotechnology, отменив лицензию на вакцины против бешенства человека, – говорится в сообщении.

Многие из дефектных вакцин уже появились на рынке и были переданы китайским детям в рамках обязательной национальной программы вакцинации.

На данном этапе нет информации о том, как они могут повлиять на здоровье тех детей, которым уже была введена вакцина.

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Родители детей и потребители использовали хэштег #Changsheng, чтобы опубликовать свои реакции на китайской платформе Weibo.

– Моя родная страна, как я могу вам доверять? Вы просто подводите меня снова и снова, – написал один из пользователей.

К слову, Украина закупила более 39 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства. Антирабические вакцины, предназначенные для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, были закуплены и доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на средства Государственного бюджета. Эти вакцины произведенные во Франции и имеют сертификат качества GMP.

Фото: medinfo.club.

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