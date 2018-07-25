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Цветные карандаши вызывают рак – ученые

Каждый третий набор цветных карандашей содержит токсины, которые вызывают рак. Не менее вредны для здоровья также фломастеры и чернила.

Эксперты немецкого фонда Stiftung Warentest, оценивающего товары и услуги на потребительском рынке, проверили наличие ядовитых веществ в цветных карандашах, фломастерах и чернилах, пишет Der Spiegel.

Во время исследования эксперты оценивали 35 наборов канцелярских предметов. Среди них 17 упаковок цветных карандашей, 12 наборов фломастеров и 6 тюбиков с чернилами.

В цветных карандашах эсперты обнаружили избыточное количество полициклических ароматических гидрокарбонатов, которые считают возбудителями рака.

При этом самые дорогие наборы содержали наибольшее количество токсинов.

В целом из 17 наборов карандашей только 5 получили одобрительную оценку экспертов.

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В двух наборах фломастеров из 12 обнаружили бензизотазолеин и метилизотазоленин – консерванты, которые также используют в моющих средствах. При контакте с кожей они могут вызвать аллергию.

Все взятые для исследования образцы чернил провалили тесты. Лишь один из шести проверенных тюбиков не содержал вредных консервантов.

По словам ученых, карандаши и чернила даже с содержанием обнаруженных вредных веществ вряд ли представляют серьезную угрозу для здоровья. Однако после рисования нужно тщательно мыть руки.

Кстати, ученые выяснили, что привычка поздно ужинать может повысить риск развития рака.

Фото: Pixabay

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