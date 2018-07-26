Первые арбузы и дыни. Можно ли есть и сколько в них нитратов

Пока украинцы раздумывают, не рано ли есть арбузы, херсонские фермеры констатируют: из-за аномальной жары некоторые сорта уже почти отошли.

Херсонская область. На родине арбузов о них знают все. Здесь сразу опровергают распространенный миф: если хвостик арбуза сухой – ягода спелая. Арбуз с засохшим хвостиком – скорее всего, вялый. На что же еще обращать внимание?

Спелый арбуз – у него характерный, звонкий звук. Если глухой – то не спелый. Но сортов арбузов много, и эти методы не всегда срабатывают. Есть один – самый надежный.

У арбуза есть корка. Если слегка прижать ногтем эту корку – у зеленого арбуза ноготь входит в корку как в масло. А когда арбуз спелый, у него образуется уже защитная корка. И вы никогда ее не продавите.

Пока украинцы раздумывают, не рано ли есть арбузы, херсонские фермеры констатируют: из-за аномальной жары некоторые сорта уже почти отошли. На рынках советуют простой способ как определить спелую ягоду. Выбирать на запах – если очень хорошо пахнет, будет спелая, ароматная.

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Но по запаху можно выбрать разве что дыню сорта Амал или Колхозницу. Часто определить спелость на глаз не могут и сами фермеры, приходится измерять сахар. Специальным устройством.

Визуально, например, по количеству прожилок в мякоти определить избыточное количество нитратов невозможно. Арбузы поспели не только на Херсонщине. В конце июля урожай будут собирать и полтавские фермеры, здесь почти поспели даже экзотические сорта.

И хоть арбузы и дыни созрели достаточно быстро этим летом, врачи не советуют ими злоупотреблять. Важный момент – не стоит покупать уже разрезанные арбузы и дыни. А пока урожай немалый – повара советуют не терять время, не просто есть арбузы, а добавлять их в вкусные десерты.

Сезон дынь и арбузов в этом году обещает быть долгим. А цены низкими, в первую очередь из-за большого урожая. Поэтому отказывать себе в возможности полакомиться этими ягодами не придется.

К слову, как выбрать арбуз и не отравиться нитратами.