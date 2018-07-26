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Правила поведения в грозу и ливень – 7 советов Супрун

На всей территории Украины сейчас проходят дожди и грозы. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала несколько советов по безопасности в непогоду.

ливни в киеве

Об этом она написала в Facebook.

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Правила поведения во время грозы:

  • Лучше не выходите без необходимости из помещения. Но если нет возможности остаться — зарядите до максимального уровня ваши ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны.
  • Не пытайтесь заходить в места, где сильный поток воды или стоит вода. Это может выглядеть безопасным, но под водой может быть сильная глубина или опасные посторонние предметы.
  • Если вы находитесь на открытом пространстве во время грозы, не используйте свой мобильный телефон, кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь.
  • Не стойте на улице под высокими деревьями или столбами.
  • Отслеживайте прогнозы погоды. Проверяйте социальные сети — там можно скорее узнать о проблемах на улицах.
  • Если непогода застала вас за рулем, старайтесь найти место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте. Не паркуйте автомобиль под деревьями, так как есть опасность падения веток. Если такой возможности нет — продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары.
  • Помогайте людям рядом, но в экстремальных ситуациях обязательно вызывайте спасателей.

Напомним, вчера Киев накрыли сильные ливни с грозами и град, в результате чего затопило улицы и парализовало движение столицей.

Фото: Facebook.

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