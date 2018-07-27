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Рыбки поели. В Киеве новые случаи ботулизма

В Киеве зафиксировали два новых случая заболевания ботулизмом.

Риба

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург заявила, что в Киеве были зафиксированы новые случаи заболевания ботулизмом, передает пресс-служба КГГА.

Сейчас в инфекционном отделении Александровской клинической больницы находятся двое пациентов, которые ели самостоятельно выловленную и вяленую рыбу.

– Самое страшное, что ботулизм в большинстве случаев можно не допустить. Это не грипп, который передается воздушно-капельным путем и распространение которого мы можем контролировать только ответственным отношением к вакцинации. Не инсульт или инфаркт, для снижения риска которых надо прикладывать определенные усилия. Все, что нужно сделать, чтобы не заболеть ботулизмом – отказаться от употребления опасных продуктов, – рассказала Гинзбург.

По ее словам, к таким продуктам относится рыба, домашняя консервация, шинка и колбаса.

Читайте: Ботулизм: инкубационный период, симптомы и причины

К слову, Украина обратилась к международным организациям с просьбой предоставить вакцины против ботулизма в качестве благотворительной помощи.

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