Домашние животные укрепляют здоровье – Супрун рассказала, какие болезни лечат питомцы

Домашние животные помогают людям бороться с депрессией, тревожностью и уменьшают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет и.о министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

Общение с животными буквально улучшает настроение и делает людей счастливее.

Исследователи предполагают, что это происходит из-за роста уровня гормонов окситоцина и нейромедиатора серотонина, которые вместе обеспечивают появление ощущения счастья.

Кроме того, в некоторых исследованиях было обнаружено, что общение с животными имеет успокаивающий эффект, способствует снижению артериального давления и уменьшает частоту сердцебиения.

– Есть даже термин – пет-терапия. Это может быть групповая или индивидуальная практика в виде прогулок, игр или кормления животных, – пишет Супрун.

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Пет-терапию применяют во многих направлениях медицины и реабилитации для улучшения психического и физического здоровья. Ее часто используют в центрах и домах для людей преклонного возраста, как методику для борьбы с депрессией, тревожностью и одиночеством. А также для повышения уровня физической активности.

Для детей с аутизмом терапия с животными работает как своеобразный социальный катализатор. Например, собаки помогают справляться с недостатком сенсорной и эмоциональной осведомленности и вызвать реакцию у детей с низким сенсорным и эмоциональным уровнем возбуждения. Таким образом дети склонны больше взаимодействовать и использовать язык.

Положительно влияют на социальное поведение детей и морские свинки.

Животные положительно влияют на наше сердце. Исследования указывают, что владельцы собак имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Владельцы котов – тоже.

В больницах используют пет-терапию для пациентов, которые проходят курсы лечения и реабилитации, которые связаны с сильным стрессом. Например, после пережитого стихийного бедствия, аварии или смерти близкого человека. Взаимодействие с животными применяют даже для военных, страдающих ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). По эффективности лечения симптомов такого расстройства еще необходимы дополнительные исследования.

К слову, ранее Супрун развенчала 5 мифов об артериальном давлении.