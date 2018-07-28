Тихий убийца. Симптомы и лечение гепатита

Гепатит – это воспаление печени, вызываемое, в основном, вирусной инфекцией. Существует пять основных вирусов гепатита.

Всемирный день борьбы с гепатитом в Украине отмечают 28 июля.

Его ввели в 2008 году, чтобы повысить осведомленность населения о симптомах, методах диагностики, профилактики и лечения гепатитов, а также связанных с ними заболеваний.

Что такое гепатит?

Гепатит – общее название острых и хронических инфекционных воспалительных заболеваний печени.

Вирусы гепатита являются одними из основных факторов риска для здоровья человечества.

Ежегодно различные штаммы вируса гепатита убивают более 1,3 млн человек.

Эта статистика превышает показатели по количеству ВИЧ-инфицированных или больных раком, однако уровень осведомленности людей о гепатите крайне низок.

Причиной смертоности от гепатита ученые называют не саму болезнь, а связанные с ней цирроз и рак печени, а также другие осложнения.

Гепатита может быть обусловлено различными факторами, повреждают печень. Именно поэтому существует несколько разновидностей заболевания.

Статистика заболевания

Ежегодно в Украине регистрируют 11-14 тыс. новых случаев вирусных гепатитов. По данным Минздрава, по состоянию на начало 2016 года в Украине на учете находилось 67141 больных, нуждающихся в лечении (20258 – гепатитом В и 46883 – гепатитом С).

За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировали 29 вспышек вирусного гепатита А, тогда как в 2016 году – 21.

Эти случаи были связаны в основном с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными.

В то же время за первую неделю 2018 года в Украине зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А – в Николаевской области заболело 47 человек, в том числе 6 детей.

Какой бывает гепатит: симптомы и лечение

Гепатит А

“Болезнь Боткина”, или желтуха – острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая попадает в организм человека через пищу или воду, загрязненную инфицированными испражнениями.

Подцепить гепатит А можно через немытые руки, плохо обработанную еду, общую посуду и прочее.

Инкубационный период может длиться 2 недели и больше. Чаще всего он составляет 28 дней. Максимальный срок – 50 дней.

Симптомы: лихорадка, слабость, снижение аппетита, желтуха, рвота, боль в животе, острая печеночная недостаточность.

Лечение. Особого лечения не существует. Больным рекомендуется режим покоя и употребление лекарств от тошноты или диареи, если в этом есть необходимость.

Кстати, переболев один раз гепатитом А, человек обретает иммунитет против инфекции на всю жизнь.

Гепатит B

Инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита B, приводящее к воспалению печени.

Заразиться можно через ранения, укусы насекомых и животных, слюну или мочу инфицированного человека, контакт с зараженной кровью или поврежденной кожей и слизистыми оболочками, незащищенный половой контакт или уколы.

Инкубационный период составляет в среднем 75 дней, но может варьироваться от 30 до 180 дней.

Симптомы: головная боль, нарушение сна, запоры, тошнота и рвота, общая слабость, зуд и пигментация кожи (редко), желтуха, боли в суставах, тупая боль в районе печени, снижение аппетита, отвращение к пище, повышение температуры тела (при тяжелом протекании болезни).

Лечение. Обычно гепатит B не требует лечения, так как большинство взрослых могут избавиться от инфекции спонтанно.

Раннее антивирусное лечение может понадобиться в менее чем 1% пациентов с иммунной недостаточностью.

Лечение хронической инфекции может потребоваться, чтобы уменьшить риск цирроза и рака печени. Такое лечение длится от 6 месяцев до года.

Гепатит C

Инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита C и поражающее печень, а также другие внутренние органы и ткани (в частности, костный мозг, щитовидную железу и др.)

Инфекционный гепатит можно подцепить через орально-фекальный путь или парентерально, или же получить вирус как осложнение инфекционного или бактериального заболевания.

Токсический гепатит возникает как осложнение при отравлениях химическими веществами, лекарственными препаратами и алкоголем.

Инкубационный период гепатита С колеблется в пределах 14-180 дней.

Симптомы: боли в суставах, желтуха, боли в правом подреберье, резкое похудание, отсутствие аппетита, тошнота, запоры или поносы, общая слабость и сильная утомляемость, асцит (увеличение в объеме живота), зуд и появление на коже сосудистых звездочек.

Острая форма гепатита С часто на первых стадиях своего развития проявляется всеми признаками гриппа или другой респираторной инфекции.

Лечение. При лечении гепатита С обязательным условием является изменение образа жизни и режима питания. Стоит отказаться от вредных привычек – курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Принцип диеты заключается в нормализации функций печени, улучшении желчеотделения и обеспечении защиты желудка и кишечника от любых повреждений.

Лечение гепатита С стоит начать с обращения к врачу и обследования. Оценка состояния печени поможет установить тип и фазу течения заболевания.

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Гепатит D

Известный как дельта-гепатит. Возникает при инфицировании человека вирусом HDV.

Вирус характеризуется острым, всепоглощающим поражением печени и трудно поддается лечению. Многие специалисты классифицируют его как самый опасный гепатит.

Вирус HDV не имеет собственной оболочки и не может развиваться в организме человека самостоятельно. Заразиться дельта-гепатитом могут только люди, больные гепатитом В.

Инкубационный период для суперинфекции составляет от 3 до 7 недель.

Симптомы острой формы: боли в правом подреберье, лихорадка, потемнение цвета мочи, тошнота и рвота, носовые кровотечения, асцит.

При хронической форме заболевания симптомы могут отсутствовать или не проявляться длительное время.

Лечение острого гепатита D проводится в стационаре. Оно требует комплексного подхода и зависит от стадии и тяжести болезни.

Применяются те же препараты, что и при гепатите В. Острый гепатит D может заканчиваться как выздоровлением, так и переходом в хроническую форму.

Гепатит Е

Вирусное поражение печени, которое происходит фекально-оральным путем. Как и болезнь Боткина, передается преимущественно с загрязненной водой и продуктами питания. Также заразиться можно через кровь.

Главная разница между гепатитом Е и другими типами заболевания состоит в том, что этот вирус поражает не только печень, но и почки.

Инкубационный период составляет 10-60 дней, чаще – 30-40 дней.

Симптомы: небольшой жар в начальной стадии, уменьшение аппетита (анорексия), тошнота и рвота, боли в области живота, зуд (без поражений кожи), кожная сыпь или боль в суставах; желтуха, черная моча и бледный стул; слегка увеличенная мягкая печень.

Лечение. Обычно инфекция самоизлечивается и проходит через 2-6 недель. Госпитализация требуется только для людей со скоротечным гепатитом и симптоматичных беременных женщин.

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