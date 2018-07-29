Ученые назвали продукт, который продлевает жизнь

Выдержанные сыры замедляют возрастные процессы старения.

Ученые пришли к выводу, что выдержанные сыры замедляют возрастные процессы старения и увеличивают среднюю продолжительность жизни, сообщает Nature Medicine.

Исследователи проанализировали данные опроса, в котором взяли участие 800 жителей Италии.

По словам ученых, регулярное употребление сыров снижает риск возникновения гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, риск развития сердечной недостаточности у любителей сыров на 40% ниже.

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Эксперименты на лабораторных мышах показали, что животные, которые ели сыр, жили дольше благодаря содержанию в нем полиамина. Он помогает клеткам организма более интенсивно избавляться от токсинов и дефективных фрагментов.

К слову, добавление пары ложек сахара в чай способно повысить риск развития болезни Альцгеймера на треть.