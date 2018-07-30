Болезнь Паркинсона впервые будут лечить стволовыми клетками

Японские ученые впервые проведут клинические испытания по лечению болезни Паркинсона с помощью iPS-клеток.

Группа японских ученых из Университета Киото впервые проведет клиническое испытание по пересадке пациентам тканей, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), с целью лечения болезни Паркинсона.

Как сообщило в понедельник агентство Kyodo, эксперимент начнется 1 августа, отмечает ТАСС.

Специалисты университета уже получили все необходимые разрешения и завершают отбор пациентов, страдающих от такого заболевания. Также ученые создали с помощью iPS-клеток запас из 5 млн нервных клеток, вырабатывающих гормон дофамин. Именно его недостаток и считается одной из главных причин возникновения болезни Паркинсона.

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В ходе исследования часть этих клеток планируется пересадить пациентам в мозг. Сколько людей будут участвовать в клиническом испытании, не сообщается. Ранее специалисты университета уже проводили подобные эксперименты на обезьянах. После операций состояние животных, пораженных болезнью Паркинсона, значительно улучшилось, и в течение двух лет не было зафиксировано серьезных побочных эффектов, таких как возникновение опухолей.

Напомним, ученые определили, что каждый третий набор цветных карандашей содержит токсины, вызывающие рак.