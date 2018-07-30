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Когда у женщины наступает пик сексукальнои активности – ответ психотерпевта

Пик сексуальной активности женщины приходится на 28-32 года.

Об этом рассказала психотерапевт Елена Голоцван в комментарии Gazeta.ua.

– В это время женщина (28-32 года. – Ред.) знает свои предпочтения. Понимает, чего хочет, – заявила она.

А вот, как отмечает врач, у мужчин активность падает после 30 лет. Потому начинают половую жизнь раньше, злоупотребляют спиртным, курят.

Также психотерапевт отметила, что половая активность спадает у пар, готовящихся стать родителями. Женщина больше внимания уделяет ребенку – забывает о муже.

Читайте: Секс в душе – 6 правил Секс на кухне – 5 правил Секс в воде: чем опасен и как выбрать удобные позы

Напомним, чем опасно отсутствие секса для женщин.

Фото: Ammentorp/Dreamstime.com

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