Когда у женщины наступает пик сексукальнои активности – ответ психотерпевта

Пик сексуальной активности женщины приходится на 28-32 года.
Об этом рассказала психотерапевт Елена Голоцван в комментарии Gazeta.ua.
– В это время женщина (28-32 года. – Ред.) знает свои предпочтения. Понимает, чего хочет, – заявила она.
А вот, как отмечает врач, у мужчин активность падает после 30 лет. Потому начинают половую жизнь раньше, злоупотребляют спиртным, курят.
Также психотерапевт отметила, что половая активность спадает у пар, готовящихся стать родителями. Женщина больше внимания уделяет ребенку – забывает о муже.
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Фото: Ammentorp/Dreamstime.com
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