Ученые изобрели способ предотвращения облысения

Ученые создали экспериментальный препарат, который останавливает обесцвечивание волос, воспаление кожи головы и выпадение волос.

Препарат тормозит выработку жиров гликосфинголипидов (GSL), влияющих на активацию воспалительных процессов, сообщает EurekAlert!.

В Университете Джона Хопкинса в США выделили синтетическое соединение D-PDMP, способствующее значительно уменьшить потерю волос с возрастом.

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Пока препарат тестировали только на специально выведенных мышах. У подопытной группы грызунов, которая принимала различные дозы D-PDMP, значительно улучшается состояние кожи и шерсти. Также в клетках уменьшалось содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, который провоцирует воспаление.

Ученые довольны результатом испытаний на мышах и хотят приступить к исследованиям на человеке.

Ранее Факты ICTV писали, что японские ученые впервые проведут клинические испытания по лечению болезни Паркинсона с помощью iPS-клеток.

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