Чем опасны шершни и что делать при укусе (ИНФОГРАФИКА)

С приходом жары пробуждается много опасных насекомых, укусы которых могут привести к летальным исходам.

Недавно в Днепре мужчина умер от укусов роя шершней. Факты ICTV узнали, чем опасны эти насекомые и, что нужно делать, чтобы вас не покусали.

Чем опасен укус шершня

На самом деле, от одного укуса шершня умереть нельзя, да и даже несколько таких насекомых не представляют такой опасности. Хотя он и выглядит очень страшно, его яд не многим отличается от яда осы, а потому и эффект будет похожим. Если же у вас есть аллергия на укусы этих насекомых, то смертельно опасный даже один шершень.

На месте укуса обычно наблюдается отек, ощущается сильная боль, жжение, зуд, воспаление. Кроме того, может наблюдаться головная боль, повышение температуры тела, тошнота и рвота.

Смерть наступает не в результате самого укуса, а от аллергических реакций на яд. Здоровому человеку, чтобы умереть от укусов этих насекомых потребуется, чтобы его ужалили 180-400 раз. А на пике в семье шершней наблюдается от 400 до 800 особей.

Но, при своих больших размерах, эти насекомые не славятся агрессивностью.

Что делать, если шершень рядом

Если рядом с вами по какой-то причине появился шершень, то не нужно начинать махать руками, поскольку он может воспринять это в качестве агрессии. Лучше просто отойти от насекомого. В случае, когда вы напоролись на гнездо, достаточно просто отойти, и тогда шершни вас не тронут.

Если вы сами решите убрать это гнездо, то насекомые начнут вас атаковать, защищая свой дом. Но, в том случае, когда гнездо находится в месте, которое вам необходимо, например, на чердаке, то стоит вызвать спасателей. Они могут снять его с помощью специальных приспособлений и костюмов.

Когда шершень залетает к вам в квартиру, не стоит сразу “нападать” на него и пытаться сбить или отогнать руками. Если уж сильно его боитесь, то можно попытаться выгнать газетой, но лучше просто открыть окно и насекомое само улетит. Шершни – хищники, которые охотятся на пчел и ос, а в квартире им просто нечего делать.

Что делать при укусе

Когда вас укусила оса или шершень, то в первую очередь нужно промыть рану (обработать ватой или тампоном со спиртом), приложить туда что-то холодное и принять противоаллергический препарат, который есть под рукой (диазолин, лоратадин), и обязательно обратиться за медицинской помощью. Ни в коем случае нельзя откладывать визит к врачу детям и пожилым людям в случае укуса шершня (а также осы или пчелы), ведь ответная реакция организма может быть не настолько адекватной.

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Не нужно ждать, что последствия укуса пройдут сами и заниматься самолечением. Самыми страшными являются укусы в область лица и шеи, поскольку там обязательно появится отек, который способен расти в течение нескольких часов, и человек может просто задохнуться.

Пытаться выдавливать или высасывать яд в таком случае не стоит, поскольку это не сыграет большой роли. Ведь он очень быстро распространяется в организме человека и не несет для него весомой опасности.

После укуса не нужно пытаться убивать насекомое, ведь оно могло прилететь из гнезда неподалеку. В случае смерти шершень выделяет феромон тревоги, что может подтолкнуть других особей атаковать вас.

Ни в коем случае нельзя пить алкоголь, даже если это единственное средство, которое способно на данный момент приглушить боль. Ведь он расширит сосуды и ускорит распространение яда. Если укус произошел ночью и из-за сильной боли вы не можете уснуть, прием снотворного противопоказан, поскольку он усилит воздействие яда.

Чтобы облегчить болевые ощущения можно втереть в место укуса растертый в порошок аспирин или приложить срез огурца, листья ревеня, листья и измельченный корень петрушки.

Меры безопасности

Сейчас как раз начинается та часть летнего сезона, где ос, пчел и шершней будет больше всего, а потому нужно проявлять некоторую осторожность. Как минимум, не нужно оставлять на открытых пространствах сладкие продукты (фрукты, шоколад) или мясо, поскольку они могут привлечь насекомых.

Во время еды на открытом воздухе обязательно нужно следить за тем, чтобы на продукт не село насекомое.

Шершни часто любят селиться в старых деревьях и дуплах, а также под крышами домов, потому стоит держаться подальше от мест, где есть старая древесина. Необходимые места в доме или на даче со старыми деревьями нужно периодически проверять на наличие улея этих насекомых.

Также стоит помнить, что средства против комаров и других насекомых не помогут при встрече с осами или шершнями. Они не принесут никакой пользы, а в худшем случае могут разозлить насекомых.

К слову, многие считают, что комары переносят СПИД, не кусают людей, которые обильно пользуются духами, а кусают людей с определенной группой крови.

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