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Футбол опасен для женского мозга – причина

Исследователи пришли к выводу, что игра головой для женщин очень опасна.

Ученые из Иешива-университета (США) применили одну из методик магнитно-резонансной томографии, чтобы исследовать организацию структуры мезга, сообщает Naked Science.

В центре внимания группы экспертов оказались микроскопические изменения в белом веществе у 98 футболистов-любителей: 49 мужчин и 49 женщин. Каждый из этих людей посвятил этому виду спорта не один год своей жизни и неоднократно отбивал мячи головой. Средний возраст участников составил почти 26 лет.

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Исследование показало, что фракционная анизотропия (функциональность и организация белого вещества) была снижена у всех участников эксперимента: это связывают с многочисленными ударами по голове во время игры. При этом у женщин данный показатель был намного хуже.

– У женщин было в пять раз больше микроструктурных повреждений мозга по сравнению с мужчинами, хотя количество ударов было сопоставимым, – отметил ведущий автор исследования Майкл Липтон.

Ученые пока затрудняются ответить на вопросы о причинах этого феномена. По мнению исследователей, ею могут быть особенности строения черепа, генетическая предрасположенность, сила мышц шеи, половые гормоны и другие факторы.

Ранее Факты ICTV писали, что женщины, которые не занимаются сексом, могут столкнуться с угрозой атрофии влагалища.

Фото: dreamstime

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