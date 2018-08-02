Ученые рассказали об опасности отказа от алкоголя

Полный отказ от алкоголя может быть настолько же вредным, как его чрезмерное употребление.

Данные исследований опубликованы в пресс-релизе на EurekAlert.

Так, специалисты из Франции и Великобритании провели исследование, в ходе которого определили опасность полного отказа от алкогольных напитков.

Ученые определили, что у тех, кто полностью отказался от алкоголя, увеличивается риск деменции – поражение мозга, приводящее к слабоумию в разных степенях.

Такой же показатель у людей, употребляющих больше чем 14 единиц алкоголя – 140 граммов в пересчете на чистый спирт.

В исследовании приняли участие более 9 000 людей в возрасте 35-55 лет. Ученые фиксировали количество выпитого ими алкоголя на протяжении 23 лет. За это время деменцию диагностировали у 397 участников.

Риск развития деменции наблюдался у тех, кто выпивал более 14 единиц алкоголя в неделю на 17% и повышался с каждыми семью единицами алкоголя. Но повышенный риск заболевания выявлен и у тех, кто полностью отказался от спиртного.

Ученые утверждают, что доза алкоголя от одной до 14 единиц в неделю может защитить мозг от деменции. Но существуют риски развития других болезней из-за употребления алкоголя.

Напомним, ученые назвали основную причину алкоголизма.