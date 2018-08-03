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Список бесплатных анализов и что делать, если отказали (ИНФОГРАФИКА)

Услуги семейного врача, терапевта или педиатра оплачиваются за счет госбюджета – то есть они бесплатные. К ним также относятся базовые анализы и исследования.

Аналізи

Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она опубликовала полный перечень бесплатных анализов, которые можно пройти по назначению вашего семейного врача, где он ведет прием.

Супрун также рассказала, что делать, если в медучреждении вам отказывают в этих услугах или требуют деньги за них:

– узнайте, работает ли уже ваше заведение первичной медицинской помощи с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) на ее официальном сайте;

– если медучреждение имеет договор с НСЗУ, обращайтесь с жалобой на правительственную горячую линию 15-45 (с осени у Нацслужбы здоровья заработает собственный контактный центр, куда можно будет обратиться);

– если ваше заведение еще не подписало договор с НСЗУ, обратитесь с жалобой к главному врачу и/или в местный департамент или отдел здравоохранения.

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Кроме того, министр дала ссылку, где есть полный перечень медицинского обслуживания, на которое вы имеете право в каждом медучреждении, которое оказывает первичную медицинскую помощь и финансируется государством.

Напомним, с 1 июля полноценно заработал второй этап медицинской реформы в Украине.

Фото: pixabay.comУляна Супрун

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