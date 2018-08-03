Убивают незаметно! Топ-5 болезней из холодильника и как не заразиться

Думали нет ничего безопаснее продуктов из холодильника? А вот и нет! В нем есть место для множества болезнетворных бактерий, которые могут убить. О болезнях из холодильника и правилах хранения продуктов – в материале Фактов ICTV.

Кишечная палочка, клостридии, сальмонелла, листерии и иерсинии – эти опасные бактерии могут не только свалить вас с ног, но даже убить. А прячутся они у вас в холодильнике! О симптомах, мерах предосторожности и правилах хранения продуктов в холодильнике Фактам ICTV рассказала терапевт Юлия Поворознюк.

– Почему холодильник становится убийцей? Все просто – некоторые бактерии хорошо себя чувствуют в холоде и даже могут там размножаться, – говорит врач.

Кишечная палочка

Находится в сыром мясе, в особенности в недоваренном или недожаренном, молочных продуктах, соках и овощах.

Бактерия выживает в условиях заморозки. Но если ставить тщательно приготовленную еду в холодильник, ее размножение остановится.

Симптомы:

Диарея, возможно с кровью. А это приводит к поражению почек.

Клостридии

Эти бактерии любят консервы, в том числе домашние, сырое или недоваренное мясо и мясные блюда (очень часто бифштексы), пирожки, соусы.

Симптомы:

Боли в желудке, диарея, тошнота.

Как предотвратить:

Старайтесь не готовить про запас, съедайте блюда сразу после приготовления. Остатки быстро остужайте и убирайте в холодильник.

Сальмонеллез

Болезнетворные бактерии, провоцирующие эту болезнь, чаще всего находятся в сыром мясе, птице, морепродуктах, яйцах, немытых свежих овощах, непастеризованном молоке.

Бактерии сальмонеллы очень выносливы. В воде они могут выживать 5-6 месяцев, в мясе и колбасе – 3-4 месяца, в морозилке могут сохраняться около полугода, а в замороженных тушках птиц – даже больше года. Очень низкие температуры, напротив, консервируют сальмонеллы, оставляя их жизнеспособными.

Симптомы:

Жар, диарея, тошнота и боль в желудке, продолжается 7 дней.

Листериоз

В мороженом, готовых салатах, молоке, сыром мясе и даже сырах могут жить бактерии листерии.

По данным исследователей BBC One’s Rip Off Britain, 90% холодильников, в которых нашли бактерии листерии, имели неправильный температурный режим. Отметка на термометре превышала +6 градусов.

Хранить продукты нужно при температуре, которая указана на упаковке.

Симптомы:

Часто болезнь протекает бессимптомно. А если даже признаки есть, то человек никак не связывает их с листериозом. У женщин могут быть цервикальные вагиниты и другие воспалительные заболевания, и связать их с питанием, согласитесь, трудно. Тоже самое можно сказать и в отношении гриппоподобных, ангинозных заболеваний.

Вообще листерии вызывают тяжелую болезнь и смерть в первую очередь у людей с незрелой или ослабленной иммунной системой. Опасны для беременных – заражение приводит к выкидышу, мертворождению или рождению детей с сепсисом, менингитом.

Как предотвратить:

Следить за температурным режимом холодильника и соблюдать сроки хранения продуктов.

Иерсиниоз

Микроорганизм иерсиния размножается именно при низких температурах – около 4-8°C. Поэтому холодильник является своеобразным инкубатором.

– Дело в том, что иерсинии не выносят тепла, зато прекрасно чувствуют себя при многократном замораживании и оттаивании. А типичная температура холодильника 4-8° C и вовсе настраивает их на продолжение рода, – уверяет терапевт.

Сохраняя плохо очищенные, загрязненные овощи в холодильнике, хозяйки создают максимально подходящие условия для этой болезни.

Симптомы

Симптомы болезни могут имитировать скарлатину, ОРВИ, разнообразные кишечные инфекции, аппендицит, заражение крови, ревматизм, мононуклеоз, гепатит и другие заболевания. Поэтому самому четко определить заболевание сложно – нужно идти к врачу.

Как предотвратить:

Иерсинии не выносят тепла: нагревание до 60°C убивает их уже через полминуты. Поэтому тщательно мойте продукты под струей горячей воды, а также поддавайте их термической обработке.

Мясо лучше хранить отдельно от других продуктов. Непастеризованное молоко обязательно кипятите, в холодильник продукты ставьте только в закрытой посуде. Готовьте салаты с тем расчетом, чтобы сразу подать на стол, лучше их не хранить в холодильнике.

Как хранить еду

Многие люди уверены, если закинул продукты в холодильник, то они не испортятся. Но мало кто думает о технологии хранения, а из-за этого в основном и происходит заражение.

Во-первых, продукты надо съедать в течение определенного времени, желательно за пару дней. Пищу домашнего приготовления можно хранить чуть дольше, но и ее лучше съесть за 72 часа. Если вы открыли, например, пакет сока, то используйте продукт только до указанной даты.

Соблюдайте правильное соседство продуктов!

Болезнетворным микробам ничего не стоит перебраться с одного вида пищи на другой. Поэтому каждый продукт должен знать в холодильнике свое место, храниться в закрытом контейнере или пакете. Держать сыр и колбасу на одной полке с грязными овощами – верный способ заработать кишечную инфекцию. Не забудьте также вымыть и просушить овощи, фрукты, зелень, прежде чем убрать их в холодильник.

Мойте холодильник хотя бы раз в месяц.

Также важно поддерживать гигиену самого холодильника и соблюдать температурный режим продуктов. Помните, самое холодное место – две нижние полки. Туда в основном кладут скоропортящиеся продукты: мясные продукты, рыбу, мягкий сыр, готовые салаты, заправки, десерты (кроме йогуртов), кремовые пирожные, остатки домашних блюд.

На дверце холодильника можно хранить такие продукты, как молоко, йогурт, яйца, масло, маргарин, твердый сыр, открытые банки, заправки для салатов, в общем все продукты, на которых написано “открыв, держать в холодильнике”.

Овощи должны быть мытые. Помыли морковь – положите ее в самое холодное место.

Ящички для овощей и фруктов – самое теплое место в холодильнике. Здесь можно хранить свежие фрукты, сырые, неприготовленные овощи.

Стоит следить и за температурным режимом самого холодильника. В середине холодильной камеры температура поддерживается от +3 до +6 градусов. Это оптимальные условия для хранения супов, овощей, соусов, хлеба и других продуктов. В нижней части холодильника расположены ящики или полки для овощей и фруктов, корнеплодов. Температура здесь должна быть около 8 градусов Цельсия.

Положите градусник в холодильник – это поможет следить за температурой.

Эти простые, но действенные советы уберегут вас и вашу семью от опасных болезней из холодильника. Будьте здоровы!