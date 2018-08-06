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Чем опасна гомеопатия – Супрун предупредила украинцев

Ни одно научное исследование не смогло доказать, что гомеопатические препараты работают, а самая большая опасность заключается в том, что популярность гомеопатии очень устойчива.

гомеопатия

Об этом рассказала и.о главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

– Чаще всего лечат простуду, мигрень или депрессию. Однако самое страшное то, что вера в силу гомеопатии побуждает людей с тяжелыми болезнями также использовать ее для лечения. Как в случаях с серьезными хроническими заболеваниями или онкологией, – пишет она.

Она подчеркнула, что отказываться от действенного и доказательного лечения при наличии серьезных заболеваний опасно для жизни, ведь в этом случае время – бесценный.

– Например, люди с онкологическими заболеваниями, которые лечились гомеопатией, умирали с вдвое большей вероятностью, чем те, которые не принимали такие лекарства вообще, – подчеркнула Супрун.

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Также существует феномен гомеопатии – метода, который не лечит, но доходы от продажи которого измеряются миллиардами долларов ежегодно.

– Министерство здравоохранения Украины не закупает гомеопатию за средства налогоплательщиков. Однако никто не может уберечь всех пациентов от неправильного выбора, кроме них самих. Доверяйте только тем средствам лечения, которые доказали свою эффективность, – подытожила она.

Ранее Совет европейских академий наук, что представляет разные страны, раскритиковала гомеопатию и предупредила, что реклама и использование гомеопатических продуктов “может приносить большой вред”.

К слову, ранее Супрун развенчала 7 опасных мифов об инсульт.

Фото: dreamstime.

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