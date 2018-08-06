Чем опасен лишний вес и как похудеть правильно – советы Супрун

Люди с лишним весом имеют повышенный риск заболеть очень опасными болезнями.

Об этом предупреждает в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, ученые доказали связь между лишним весом и болезнями сердца.

– В сочетании с сердечно-сосудистыми заболеваниями лишний вес влияет также на продолжительность жизни. Например, было обнаружено, что продолжительность жизни мужчин среднего возраста, которые имели избыточный вес, была на 6 лет меньше по сравнению с теми, кто постоянно поддерживал нормальный для себя вес, – уверяет Супрун.

Кроме того, министр предупредила о других проблемах со здоровьем из-за лишнего веса – это одышка во сне, боль в суставах, артрит и сахарный диабет.

– Кроме того, жировая ткань очень коварная. Она может окружать жизненно важные органы – такие как поджелудочная железа, печень и кишечник, и мешать их нормальной работе. Этот тип жира считается наиболее опасным и называется абдоминальным. Он накапливается на уровне талии, в брюшной полости. Чем больше доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь жировая ткань негативно влияет на артериальное давление, уровень сахара в крови и уровень холестерина, – рассказала Супрун.

Она посоветовала проверить индекс массы своего тела и регулярно измерять талию и объем бедер – талия должна быть значительно меньше.

Супрун также дала несколько простых советов, которые помогут держать вес в норме:

будьте активны (даже если у вас есть лишние килограммы, но вы активны физически – риски появления серьезных болезней уменьшаются в разы);

(даже если у вас есть лишние килограммы, но вы активны физически – риски появления серьезных болезней уменьшаются в разы); питайтесь полноценно (голодание и детокс диеты не работают и могут навредить здоровью, поэтому важно питаться регулярно и полноценно, не пропуская завтраки);

(голодание и детокс диеты не работают и могут навредить здоровью, поэтому важно питаться регулярно и полноценно, не пропуская завтраки); достаточно спите (нарушение сна повышает риск набрать лишний вес, поэтому старайтесь соблюдать режим и спать не менее 7-8 часов).

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К слову, ранее Супрун развенчала 5 мифов об артериальном давлении.

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