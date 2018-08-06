Летальный случай. В Украине запретили популярное обезболивающее

В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства Артифрин-Здоровье Форте через летальный случай после его использования.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Гослекслужбы.

Реализация и применение средства запрещены до отдельного решения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которое будет приниматься с учетом результатов лабораторного анализа.

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Речь идет о растворе для инъекций Артифрин-Здоровье Форте серии 0010218.

Ране Факты ICTV писали, что употреблении Ибупрофена, Диклофенака, Целекоксиба, Мефенамовой кислоты и Напроксена может привести к сердечному приступу или инсульту.

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