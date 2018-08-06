Секс, Сицилия и свадьба: топ-5 причин продажи органов

Ни для кого не секрет, что в мире живет и процветает черная трансплантология, но вот что побуждает людей на такой шаг. Факты ICTV собрали самые безрассудные причины продажи органов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за 2015 год в мире было проведено более 126 тыс. операций по трансплантации целых органов. Лидируют по пересадкам – почки, печень, сердце, легкие и поджелудочная железа. ВОЗ публикует данные об официально проведенных операциях, мы же собрали самые неожиданные причины лечь под нож хирурга.

Минус почка, плюс отдых в Египте

В 2017 году огласки предалась история о трех беларусах, которые стали донорами почек. Один из них пожертвовал органы ради свадьбы и двухнедельного отдыха в Египте.

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Правоохранители рассказали, все трое – молодые люди до 25 лет. Один из них – предприниматель, другой владеет двумя квартирами. Деньги, вырученные от продажи почки, пациенты тратили по-разному: кто-то организовал свадьбу, кто-то купил скутер и ноутбук.

Свадьба ценой жизни

20-летний житель Львовской области продал почку ради организации хорошей свадьбы и покупки кольца. Парень продал свою почку за $15 тыс., но родственникам сказал, что был на заработках. Через месяц после операции он скончался.

Почка за iPad

17-летний китайский студент Ванг Шангкун продал почку ради iPad и iPhone. Черных трансплантологов, которые это провернули, строго засудили, но юноше это не помогло. С каждым годом состояние его здоровья ухудшалось, по сообщениям некоторых СМИ, он скончался.

Спорткар за яичко

Американец Майк Паризи объявил о продаже своего яичка за $35 тыс. Таким образом мужчина собирал деньги на спортивную машину марки Nissan.

Почка ради виртуальных ценностей

27-летний геймер Саймон Дарнис лишился почки ради онлайн-игры World of Warcraft. Парень пошел на такой шаг из-за маниакального желания сделать своего персонажа лучшим из лучших.

Стоит отметить, что геймер не жалеет о своем решении и продолжает покорять игровые вершины.

Ранее Факты ICTV писали, что ученые провели успешное испытание лекарств против старения, которые омолаживают иммунную систему.

Фото: unsplash.com