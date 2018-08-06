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Ученые рассказали, как интернет влияет на сон

Тем, кто использует широкополосный высокоскоростной интернет, сон не приносит восстановления и отдыха.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые используют широкополосный высокоскоростной интернет, спят меньше, а их сон не приносит восстановления и отдыха, сообщает Journal of Economic Behavior and Organization.

В среднем любители “интернет-серфинга” спали на 25 минут меньше, а люди со скоростным интернетом спали меньше 6 часов на 25% чаще.

Самое большое влияние интернета на сон было выражено у людей в возрасте от 18 до 30 лет. Здесь разница во времени сна составила 70 минут.

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К слову, дневной сон полезен для большинства людей в мире, но для того, чтобы он положительно влиял на самочувствие, следует придерживаться нескольких условий.

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