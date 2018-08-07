На Черниговщине 8 человек попали в больницу после поминального обеда

В Черниговской области 8 человек госпитализированы после поминального обеда с подозрением на сальмонеллезную инфекцию. Среди пострадавших – один ребенок.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

– В течение 3-5 августа с клиническим диагнозом: Гастроэнтероколит, подозрение на сальмонеллезную инфекцию в инфекционные отделения КЗ Варвинская центральная районная больница (7 человек, из которых 1 ребенок) и КЛПЗ Прилуцкая центральная городская больница (1 человек) госпитализированы всего 8 человек, из которых 1 ребенок, – говорится в сообщении.

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Известно, что все пострадавшие 1 августа посещали поминальное мероприятие в селе Дащенки Варвинского района.

Пострадавшим от 3-х до 73-х лет. Состояние больных средней тяжести. Окончательный диагноз будет установлен лабораторно.