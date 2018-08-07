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Яд в кастрюле: популярный ингредиент признали опасным

Мясной бульон, который является основой для многих блюд, может быть по-настоящему вреден для человека и использовать его не стоит.

Так, врачи-диетологи советуют сливать воду, в которой варилась курица, свинина или говядина, пишет АиФ.

Дело в том, что качество очень часто хромает и мясо, накачанное под завязку антибиотиками, гормонами и прочими, неполезными веществами, может быть для человека опасным.

В связи с этим специалисты советуют покупать сразу суповой набор или отделять мясо от кости и варить бульон исключительно на кости. А вот мясо непосредственно добавлять в кастрюлю уже отваренным в нескольких водах (первый бульон желательно слить).

Кроме того, стоит учесть, что при заболеваниях почек и подагре белковую пищу вообще лучше не употреблять.

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