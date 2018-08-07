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Прорыв в медицине. Ученые вырастили искусственные легкие

Впервые ученым удалось вырастить в лаборатории искусственные легкие, которые затем имплантировали свиньям.

Легені

Животные с искусственными легкими прожили еще несколько недель без как-либо осложнений, пишет Science News.

Отмечается, что легкие выращивали в течение 30 дней из клеток свиней-доноров.

Готовые органы пересадили четырем свиньям взамен левого легкого.

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Свиньи прожили 10 часов, 14 дней, месяц и два месяца, после чего были умерщвлены.

После вскрытия животных ученые не выявили признаков отторжения пересаженного органа ни в одном из случаев.

Ранее искусственные легкие, пересаженные грызунам, отказывали в течение нескольких часов.

К слову, ученые рассказали, какие продукты помогут очистить легкие от никотина.

Фотоpixabay.com

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