В Харьков завезли малярию

В Харькове зарегистрировали завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия.

4 августа врачи зарегистрировали в Харькове завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия, прибывшего в город по своим делам, сообщает Харьковский областной лабораторный центр МЗ.

Эпидемиологическое расследование установило, что 1 августа у больного появились жалобы на слабость, сухость во рту, повышение температуры тела до 39ºС, боль в животе и жидкий стул.

Впервые за медицинской помощью иностранец обратился 4 августа. Карета скорой помощи доставила его в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом – малярия.

В ходе дообследования врачи подтвердили больному диагноз.

Читайте: Летальный случай. В Украине запретили популярное обезболивающее

По месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

К слову, за текущий период 2018 года в Харьковской области зарегистрирован 6-й случай малярии. 2 из них – у жителей Харьковской области, которые были в странах Африки.

В феврале 2018 года гражданин Республики Камерун привез в Харьков малярию.

Фото: Pixabay