В Харьков завезли малярию

В Харькове зарегистрировали завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия.
4 августа врачи зарегистрировали в Харькове завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия, прибывшего в город по своим делам, сообщает Харьковский областной лабораторный центр МЗ.
Эпидемиологическое расследование установило, что 1 августа у больного появились жалобы на слабость, сухость во рту, повышение температуры тела до 39ºС, боль в животе и жидкий стул.
Впервые за медицинской помощью иностранец обратился 4 августа. Карета скорой помощи доставила его в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом – малярия.
В ходе дообследования врачи подтвердили больному диагноз.
Читайте: Летальный случай. В Украине запретили популярное обезболивающее
По месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.
К слову, за текущий период 2018 года в Харьковской области зарегистрирован 6-й случай малярии. 2 из них – у жителей Харьковской области, которые были в странах Африки.
В феврале 2018 года гражданин Республики Камерун привез в Харьков малярию.
Фото: Pixabay