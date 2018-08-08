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Пищевые отравления в Украине: как избежать кишечных инфекций

В Украине участились случаи пищевых отравлений. Факты ICTV узнали о том, как уберечься от кишечных инфекций во время покупок готовой пищи и готовки.

Як не отруїтися

В Львовской области недавно 6 человек госпитализированы с пищевым отравлением, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook.

– Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Боринскую коммунальную городскую больницу (Турковский район) четырех человек с диагнозом ПТИ (пищевая токсикоинфекция) и в Жидачивскую центральную районную больницу двух человек с диагнозом ОКИ (острая кишечная инфекция), – говорится в сообщении.

Поэтому в жару особое внимание нужно уделять готовым продуктам, чтобы не заразиться кишечной инфекцией.

Причины кишечной инфекции и как ее можно избежать

Чаще всего причинами кишечной инфекции становятся:

  • элементарное несоблюдение правил личной гигиены;
  • несоблюдение технологии приготовления блюд;
  • употребление некачественных пищевых продуктов;
  • несоблюдение условий и сроков хранения сырья и готовых блюд.

Чтобы не заразиться инфекцией при покупке готовых блюд нужно избегать покупок продуктов в местах несанкционированной торговли, а также не покупать блюда, если у вас есть сомнения касательно безопасности их хранения.

При покупках готовых блюд в магазине, кладите их в корзину в последнюю очередь. Таким образом они дольше будут оставаться холодными.

Также не стоит оставлять готовую еду на столе более чем на 2 часа, а перед ее употреблением обязательно тщательно мойте руки с мылом.

Профилактика кишечной инфекции

Чтобы избежать острых кишечных инфекций нужно, в первую очередь, тщательно мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета.

Все кухонные приборы, используемые для приготовления пищи, нужно мыть и содержать в чистоте. Насекомых и животных нельзя допускать в помещения, где вы готовите пищу и хранятся пищевые продукты.

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Чтобы снизить риск заболевания у детей, нужно регулярно мыть и обдавать кипятком детскую посуду и игрушки.

Во время приготовления также нужно соблюдать несколько правил:

  • для обработки сырых продуктов используйте отдельные кухонные приборы;
  • отдельно готовьте и храните сырые и готовые к употреблению пищевые продукты;
  • хорошо проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу;
  • мойте и обдавайте кипятком фрукты и овощи, особенно в случае потребления их в сыром виде;
  • не употребляйте продукты с истекшим сроком годности;
  • не давайте маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца и др.

При хранении и транспортировке продуктов следует использовать чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых продуктов).

Помните, что пить воду нужно только из проверенных источников, а лучше употреблять бутилированную или охлажденную кипяченую воду.

Симптомы заболевания

Симптомами острой кишечной инфекции являются:

  • повышение температуры тела;
  • головная боль;
  • интоксикация;
  • рвота;
  • жидкий стул;
  • боль в животе;
  • высыпания на коже.

При появлении первых симптомов нужно сразу обратиться к врачу, ведь самолечение в таких случаях может привести к значительным осложнениям.

Напомним, во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 27 человек.

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