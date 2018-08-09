Инсульт, слепота и еще 5 болезней, которые вызывает курение

Курение обычно связывают с раком легких, однако список болезней, которые оно вызывает, значительно длиннее.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.

1. Сердечно-сосудистые болезни – в 17-25% случаев сердечно-сосудистые болезни развиваются именно из-за него. Курение повышает вероятность коронарной болезни сердца или инсульта в 2-4 раза.

2. Хроническое обструктивное заболевание легких – курение считают главной причиной ХОЗЛ. В США восемь из десяти смертей из-за этого заболевания вызваны курением, в том числе пассивным.

3. Рак прямой кишки – по информации Национального института рака, курение значительно повышает риск возникновения рака толстой кишки и распространения новообразований. Доказано, что у курильщиков почти в два раза чаще возникают полипы толстой кишки.

4. Табачный дым уменьшает фертильность женщин и мужчин – курение будущей матери увеличивает риск преждевременных родов, прерывания беременности, малого веса при рождении, мертворождения, дефектов развития и синдрома внезапной смертности младенцев.

5. Курильщики больше рискуют получить катаракту и дегенерацию сетчатки. Они гораздо больше рискуют развить деменцию и болезнь Альцгеймера в пожилом возрасте.

6. Эта привычка ухудшает микрофлору ротовой полости, способствует повреждению и даже потере зубов и останавливает амилазу слюны – фермента, нужного для переваривания сложных углеводов.

7. Курение повышает вероятность развития рака легких в 25 раз.

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