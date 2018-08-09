Ради хорошей потенции: ученые назвали лучшее белье для мужчин

У мужчин, которые чаще всего носили боксеры, концентрация спермы была на 25% выше, а количество сперматозоидов – выше на 17%, чем у мужчин, предпочитающих трусы другого кроя.

Об этом сообщают американские ученые в статье, опубликованной в журнале Human Reproduction, передает N+1.

В новой работе ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана под руководством Хорхе Чаварро проанализировали данные о 656 мужчинах в возрасте от 18 до 56 лет, обратившихся за помощью в лечении бесплодия в период с 2000 по 2017 год.

У мужчин, которые чаще всего носили боксеры (всего их было больше половины – 345 человек), концентрация спермы была на 25 процентов выше, а количество сперматозоидов – выше на 17 процентов, чем у мужчин, предпочитающих трусы другого кроя. Кроме того, у мужчин, которые предпочитают боксеры, также наблюдался сниженный уровень концентрации фолликулостимулирующего гормона, необходимого для регуляции производства спермы.

Исследователи отмечают, что результаты работы пока что нельзя переносить на всю популяцию мужчин: для этого связь между одеждой и мужской плодовитостью следует изучать и далее.

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