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Почему стоит начать бегать уже сегодня: советы Супрун

Регулярные пробежки продлевают жизнь на 3 года.

Біг

Об этом свидетельствуют результаты 15-летнего исследования, в котором приняли участие более 55 тыс. человек, пишет в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

– Все благодаря тому, что бег дает кардионагрузку, которая так нужна для здоровья сердца. Не обязательно пробегать длинные километры. Минимальная полезная доза физической активности вас приятно удивит. Бегайте в течение 5-10 минут ежедневно в комфортном для вас темпе и это уже сработает! – советует она.

Супрун также назвала еще несколько причин начать бегать уже сегодня:

  • – для людей, которые регулярно бегают, риск смерти от сердечных приступов и инсультов снижается на 45%, а преждевременной смерти – на 30%;
  • – это профилактика избыточного веса.

По ее словам, именно малоподвижный образ жизни является причиной около 9% преждевременных смертей – он занимает 4-е место после курения, диабета и высокого давления.

ЧитайтеЧем полезна утренняя пробежка

– Поэтому старайтесь всю жизнь проводить в движении. Любая минимальная, но регулярная физическая активность очень полезна для здоровья. Если у вас нет времени на бег, старайтесь проводить активно каждую свободную минуту, – подытожила Супрун.

Ранее Факты ICTV давали 10 простых советов для бегунов-новичков.

Фото: МОЗ

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