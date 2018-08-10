Медреформа в Украине: новые правила вызова скорой помощи

В Украине впервые с 2009 года решили обновить Правила Минздрава и выпустить новый перечень случаев, на которые должна выехать бригада экстренной медицинской помощи.

Минздрав изменяет перечень случаев, на которые должна выехать бригада экстренной медицинской помощи.

Новая редакция Правил вызова бригад находится на общественном обсуждении до 31 августа 2018 года, пишет АиФ.

Эксперты МОЗ детализировали перечень экстренных случаев, когда вызов скорой помощи не обсуждается.

Кроме того, Минздрав обновил и протоколы действий для скорой помощи.

Когда следует вызывать бригаду скорой помощи

потеря сознания;

судороги;

внезапное расстройство дыхания;

внезапная боль в грудной клетке;

острая боль в брюшной полости и поясничном отделе;

головная боль, сопровождающаяся головокружением и тошнотой;

нарушение речи, слабость в конечностях;

гипо и гипергликемическая кома;

гипертермичный синдром;

наружное кровотечение, рвота кровью;

признаки острого отравления;

проблемы при беременности – острый токсикоз, преждевременные роды, выкидыш, кровотечение;

анафилактический шок;

укусы змей и животных;

серьезные травмы – ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы;

неотложная стоматология;

несчастные случаи (в том числе действие дыма, огня, пламени, тока, молнии, транспорт);

тепловой удар или переохлаждение;

асфиксия всех видов (утопление, попадание инородных тел в дыхательные пути, удушье);

ЧП техногенного и природного характера;

острые психические расстройства (с поведением, опасным для жизни больного и окружающих);

межбольничные перевозки больных, с медицинским сопровождением.

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Кроме того, изменится протокол действий для бригад скорой помощи, приехавших на вызов к больному.

Эксперты Минздрава детализировали перечень экстренных случаев, что будет первым шагом к внедрению новых протоколов обработки вызовов диспетчерами.

Подробно расписано понятие гипертермического синдрома, когда температура тела 39ºС и выше, а эффект от принятия жаропонижающих лекарств отсутствует.

Бригада экстренной помощи должна выехать на вызов к ребенку до 2-х лет, если родители сообщили, что ему нужна экстренная помощь.

В перечень экстренных случаев добавлены признаки внутреннего кровотечения.

Бригада не должна выезжать для оказания стоматологической помощи.

Экстренными являются случаи значительного внешнего кровотечения, а травмы – в случае угрозы жизни.

Бригады экстренной медицинской помощи не должны выезжать для констатации факта смерти.

В остальном перечень экстренных случаев останется без изменений.

Ранее Минздрав утвердил новый перечень бесплатных препаратов программы Доступные лекарства. В обновленном реестре лекарств – 261 торговое название.

Фото: dpchas.com.ua