По телу появляются волдыри: известное химсредство вызывает рак

В США суд признал, что популярное средство по борьбе с сорняками Roundup вызывает рак кожи.

10 августа, в США было вынесено беспрецедентное решение по делу 46-летнего садовника. В 2014 году у Девэйна Джонсона обнаружили лимфому. Эксперты утверждают, что онкологическое заболевание было вызвано именно указанным средством, которое производит крупная химическая компания Monsanto, пишут Факты.

Средство, как выяснилось, содержит запрещенное вещество глифосат. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что оно вызывает у людей рак.

Джонсон работал много лет садовником в одной из калифорнийских школ. Он практически каждый день опрыскивал школьный огород и сад Roundup. Постепенно состояние здоровья Девэйна стало ухудшаться. Когда он обратился к врачам, было уже поздно. По мнению медиков, ему осталось жизнь несколько недель.

Все тело мужчины покрылось ужасными волдырями.

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К слову, найдена причина особо опасного рака у мужчин.