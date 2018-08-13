Чем опасен завтрак овсянкой

Диетологи рекомендуют завтракать овсяной кашей не чаще, чем один раз в 2-3 дня, ведь она вымывает кальций из организма.
Об этом сообщает Страна здоровья.
Со слов специалистов, очень важно – какую именно крупу используют для приготовления овсяной каши.
Самая полезная овсянка – из цельных зерен овса, но для ее приготовления требуется довольно много времени, поэтому большинство любителей такого завтрака предпочитают каши из круп.
Ведь приготовить их можно за несколько минут – просто залить нужное количество хлопьев кипятком. Но пользы в такой каше гораздо меньше, особенно, если в ней дополнительно содержится сахар, кусочки фруктов и другие добавки.
Кашу с приложениями вообще не рекомендуется часто употреблять – так можно набрать лишний вес и испортить кишечник.
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К слову, ранее мы писали, чем грозит отказ от завтрака.