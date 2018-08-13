Сколько соли можно есть – назван безопасный уровень

Употребление менее 5 г пищевой соли в день не приводит к риску развития гипертензии и связанных с ней сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие выводы сделали по результатам исследования канадские ученые из Университета Макмастера, пишет Лента.Ру со ссылкой на статью в The Lancet.

В их эксперименте приняли участие почти 96 тыс. человек в возрасте 30-75 лет из 369 населенных пунктов во всем мире.

Ученые взяли образцы мочи для оценки ежесуточного потребления солей натрия, а также измерили кровяное давление.

На выборке из 82 544 человек была определена заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Оказалось, что участники из 80% оцениваемых населенных пунктов в Китае потребляют более 5 г соли в день, в то время как в других регионах – около 3-5 г.

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При этом ученые предупреждают, что низкое потребление соли также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кстати, употребление сахара повышает риск развития болезни Альцгеймера на треть.

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