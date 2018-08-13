Жизнь в однокомнатной квартире опасна для здоровья – ученые

Людям, которые долгое время проживают в однокомнатных квартирах, грозят психические расстройства.

Психические расстройства могут возникнуть у людей не только по причине травм или переживаний, но и банально, из-за квартирного вопроса, пишет AIF.ua.

Долгая жизнь в однокомнатной квартире может вызвать ряд психических отклонений у людей.

К такому мнению пришли ученые, проведя социологическое исследование.

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Люди, у которых практически нет своего личного пространства, часто подвергаются постоянному дискомфорту и жалуются на различные психосоматические заболевания. В частности, они страдают от расстройства психики, безынициативности, нервозности, апатии.

Кроме того, однушка – это практически всегда распространение инфекций с моментальной быстротой. Врачи отмечают, что у детей при отсутствии достаточного пространства для жизни наблюдаются хронические респираторные недуги, которые являются следствием сниженного иммунитета.

Специалисты напоминают, что для одного жителя квартиры должно быть не меньше 9 квадратных метров.

Ранее Факты ICTV писали, что диетологи рекомендуют завтракать овсяной кашей не чаще, чем один раз в 2-3 дня, ведь она вымывает кальций из организма.

Фото: dreamstime.