PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Жизнь в однокомнатной квартире опасна для здоровья – ученые/

Жизнь в однокомнатной квартире опасна для здоровья – ученые

Людям, которые долгое время проживают в однокомнатных квартирах, грозят психические расстройства.

Психические расстройства могут возникнуть у людей не только по причине травм или переживаний, но и банально, из-за квартирного вопроса, пишет  AIF.ua.

Долгая жизнь в однокомнатной квартире может вызвать ряд психических отклонений у людей.

К такому мнению пришли ученые, проведя социологическое исследование.

Читайте: Инсульт, слепота и еще 5 болезней, которые вызывает курение

Люди, у которых практически нет своего личного пространства, часто подвергаются постоянному дискомфорту и жалуются на различные психосоматические заболевания. В частности, они страдают от расстройства психики, безынициативности, нервозности, апатии.

Кроме того, однушка – это практически всегда распространение инфекций с моментальной быстротой. Врачи отмечают, что у детей при отсутствии достаточного пространства для жизни наблюдаются хронические респираторные недуги, которые являются следствием сниженного иммунитета.

Специалисты напоминают, что для одного жителя квартиры должно быть не меньше 9 квадратных метров.

Ранее Факты ICTV писали, что диетологи рекомендуют завтракать овсяной кашей не чаще, чем один раз в 2-3 дня, ведь она вымывает кальций из организма.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Черный сигнал: что происходит с человеком перед смертью
Швидка допомога
Медреформа в Украине: новые правила вызова скорой помощи
Ради хорошей потенции: ученые назвали лучшее белье для мужчин
Земля
Из-за резкого потепления в атмосфере Земли появилась дыра – ученые
Кішка
Женщины или мужчины? Кого кошки любят больше
Як не отруїтися
Пищевые отравления в Украине: как избежать кишечных инфекций
Комар
В Харьков завезли малярию
Лікарня
На Черниговщине 8 человек попали в больницу после поминального обеда
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка