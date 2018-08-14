3 мифа о фруктах – Супрун рассказала, когда и сколько можно есть

Фрукты очень полезны для человеческого организма, но необходимо соблюдать меру.

Об этом написала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Миф 1. Фрукты надо есть до обеда

Нет причин отказываться от фруктов во второй половине дня из боязни набрать лишние килограммы.

– Любая пища, содержащая углеводы, может повышать уровень сахара в крови. Но нет никаких доказательств того, что уровень сахара повышается быстрее до 2-х часов дня, чем любое другое время суток, – пишет написала она.

Миф 2. Фруктов можно есть сколько угодно

Фрукты очень полезны, но здесь должна быть мера, ведь они также содержат сахар – фруктозу или сахарозу.

– Фруктоза усваивается не так быстро, как, например, сахароза. Поэтому может дольше усваиваться в кишечнике. Там ее потребляют бактерии, от этого образуются газы. Поэтому если вы съедите килограмм груш или винограда – рискуете получить не только много калорий, но и вздутие. Есть люди, которые вообще не способны усваивать фруктозу, – рассказала она.

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Миф 3. Фрукты нужно есть на пустой желудок и не смешивать с основным приемом пищи

– Наша пищеварительная система более чем готова переваривать и поглощать питательные вещества из фруктов, независимо от того или вы съели их натощак или вместе с пищей. Хотя фрукты могут замедлить процесс эвакуации пищи из желудка, это не значит, что у вас плохое пищеварение. Наоборот, вы дольше будете чувствовать себя сытым, – подчеркнула Супрун.

Научных доказательств, что потребление фруктов отдельно от еды влияет на пищеварение, не существует.

Есть фрукты на десерт – хорошая идея, поскольку они содержат волокна, которые лучше насыщают и помогают оставаться сытыми в течение дня.

– Итак, нет специфического времени или правил для всех, когда можно или нельзя есть фрукты. Однако надо помнить, что все мы разные, а значит, норма употребления фруктов, как и овощей, у каждого своя. Ибо даже полезным нельзя злоупотреблять, – подытожила Супрун.

Ранее Супрун развенчала миф об арбузах и нитратах.

Фото: dreamstime.