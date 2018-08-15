Что будут выдавать при рождении ребенка: перечень товаров из Пакета малыша

С сентября при рождении ребенка каждая семья получит Пакет малыша общей стоимостью до 5 тыс. грн. Стало известно, что войдет в перечень детских товаров.
С 1 сентября 2018 украинские семьи при рождении ребенка получат Пакет малыша – набор из 25-ти необходимых вещей для новорожденных детей.
Кроме одежды и других важных для ребенка вещей, пакет будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком, сообщает Минсоцполитики.
Пакет малыша – перечень товаров:
- Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, но не менее 94 штук в упаковке;
- Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенны, PH-нейтральны, без запаха и не менее 56 штук в упаковке;
- Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
- Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
- Пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
- Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60 х 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
- Шапочка, 100% хлопок, размер 0 – 3 месяца;
- Шапочка, 100% хлопок, размер 3 – 6 месяцев;
- Боди с коротким рукавом: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;
- Боди с длинным рукавом, трикотаж, 100% хлопок: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;
- Штаны-ползунки с закрытыми носками, 100% хлопок: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;
- Человечки с длинным рукавом и штанишками: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;
- Носки, доля хлопка в изделии не менее 90%, размер 0 – 3 месяца;
- Термометр для воды;
- Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником;
- Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовлены из нержавеющей медицинской стали;
- Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке;
- Одеяло тепла/демисезонная, наполнитель – 100% хлопок, внешняя ткань – также 100% хлопок, размер 90 x 120 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
- Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
- Матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70. Размер матраса (периметр) должно совпадать с размером (периметру) дна коробки-люльки;
- Полотенце махровое для купания уголком, размер 100 x 100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенное из натурального материала;
- Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей;
- Крем с содержанием ланолина 100%;
- Жидкое мыло-шампунь детское с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл;
- Весь комплект будет упакован в коробку-люльку из прочного картона, размер 43 × 70 × 27 см. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дно и крышку коробки. А для укрепления конструкции, в дно и боковые стенки должны быть приложены отдельные вставки.
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Напомним, одноразовое пособие Пакет малыша будут выдавать маме или законному представителю ребенка при выписке новорожденного из роддома.
Фото: Pixabay