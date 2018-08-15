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Что будут выдавать при рождении ребенка: перечень товаров из Пакета малыша

С сентября при рождении ребенка каждая семья получит Пакет малыша общей стоимостью до 5 тыс. грн. Стало известно, что войдет в перечень детских товаров.

С 1 сентября 2018 украинские семьи при рождении ребенка получат Пакет малыша – набор из 25-ти необходимых вещей для новорожденных детей.

Кроме одежды и других важных для ребенка вещей, пакет будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком, сообщает Минсоцполитики.

Пакет малыша – перечень товаров:

  • Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, но не менее 94 штук в упаковке;
  • Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенны, PH-нейтральны, без запаха и не менее 56 штук в упаковке;
  • Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60 х 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Шапочка, 100% хлопок, размер 0 – 3 месяца;
  • Шапочка, 100% хлопок, размер 3 – 6 месяцев;
  • Боди с коротким рукавом: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;
  • Боди с длинным рукавом, трикотаж, 100% хлопок: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;
  • Штаны-ползунки с закрытыми носками, 100% хлопок: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;
  • Человечки с длинным рукавом и штанишками: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;
  • Носки, доля хлопка в изделии не менее 90%, размер 0 – 3 месяца;
  • Термометр для воды;
  • Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником;
  • Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовлены из нержавеющей медицинской стали;
  • Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке;
  • Одеяло тепла/демисезонная, наполнитель – 100% хлопок, внешняя ткань – также 100% хлопок, размер 90 x 120 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);
  • Матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70. Размер матраса (периметр) должно совпадать с размером (периметру) дна коробки-люльки;
  • Полотенце махровое для купания уголком, размер 100 x 100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенное из натурального материала;
  • Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей;
  • Крем с содержанием ланолина 100%;
  • Жидкое мыло-шампунь детское с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл;
  • Весь комплект будет упакован в коробку-люльку из прочного картона, размер 43 × 70 × 27 см. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дно и крышку коробки. А для укрепления конструкции, в дно и боковые стенки должны быть приложены отдельные вставки.

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Напомним, одноразовое пособие Пакет малыша будут выдавать маме или законному представителю ребенка при выписке новорожденного из роддома.

Фото: Pixabay

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