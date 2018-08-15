Ученые научились предсказывать продолжительность жизни

Женщины, чьи матери доживали до 90 лет, также имеют высокую продолжительность жизни.

К такому выводу пришли ученые из калифорнийского университета в Сан-Диего, пишет MedicalXpress.

Они проанализировали данные 22 тыс. женщин в период постменопаузы: изучалась связь между различными факторами (в том числе наследственность и влияние среды) и развитием хронических заболеваний.

Не учитывались только причины смерти среди женщин.

Оказалось, что у тех женщин, чьи матери доживали до 90 лет, на 25% увеличивалась вероятность того, что они не пострадают от серьезных заболеваний (инсульта, диабета, рака), а также не станут инвалидами из-за переломов и других причин.

Если же оба родителя доживали до преклонного возраста, то вероятность здорового старения у женщины увеличивалась на 38%.

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К слову, ранее ученые нашли психологический секрет долголетия.

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