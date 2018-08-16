Массовое отравление на свадьбе на Ровенщине: среди пострадавших дети

В Радивиливском районе Ровенской области 10 человек госпитализированы с острым отравлением после свадьбы. Среди пострадавших – четверо детей.
В Радивиливском районе зарегистрировано 10 случаев кишечной инфекции среди гостей, которые были на свадьбе в с. Дружба, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Ровенской области.
Клинические проявления инфекции похожи на сальмонеллез. Среди заболевших – 4 детей в возрасте до 18 лет.
Все заболевшие находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Радивиловской районной больницы.
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Проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий для ликвидации вспышки, проводятся лабораторные исследования.
Устанавливается источник инфекции, фактор и пути его передачи.
Недавно на Волыни произошло массовое отравление на свадьбе – госпитализированы 15 человек.
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