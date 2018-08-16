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Супрун посоветовала украинцам “таблетку” от всех болезней

Здоровый образ жизни – это безопасная и дешевая таблетка от многих болезней.

Здоровий спосіб життя

Об этом написала в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

– Ученые изобрели таблетку, которая способна улучшить ваше здоровье и уберечь от многих опасных болезней. Ее название – здоровый образ жизни, – отмечает она.

По словам Супрун, организм отблагодарит улучшением сна и общего самочувствия, увеличением энергии и потерей лишнего веса.

Она также дала несколько советов, которые помогут на этом пути:

Планируйте

Изменение образа жизни – длительный процесс, поэтому важно распределить его на реальные этапы, которые будут последовательными. Идея заключается в том, что каждый этап является подготовкой к следующему. Поэтому нельзя спешить или пропускать этапы.

Ставьте позитивные цели

Долговременные изменения наиболее эффективны, когда поддерживаются позитивным настроем. Любое изменение образа жизни должно быть значимым и приятным, поэтому следует избегать формулировок “хорошо” или “плохо”.

Определяйте конкретные задачи

Достичь цель легче, если есть четкая формулировка: заниматься спортом 30 минут каждый день, а не просто заниматься больше спортом. Количество задач также должна быть адекватной.

Следите за настроением

Лечение основных психологических проблем и изучение того, как лучше управлять стрессом и плохим настроением, очень важны для успеха. Ведь мы склонны переедать, если нервничаем. Это может помешать на пути к здоровому питанию и правильному режиму дня.

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– В этом нелегком деле вам поможет ваш врач. Он может лучше проанализировать ваши привычки, помочь советами и поддерживать в рискованных ситуациях, – подытожила Супрун и добавила, что соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на 2 года.

Ранее Факты ICTV давали 10 простых советов для бегунов-новичков.

Фото: pixabay.com

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