В США девушка пыталась застрелиться из ружья – пришлось пересадить лицо (18+)

В 2014 году 18-летняя Кэти Стабблфилд, не выдержав жизненных испытаний, пыталась застрелиться из охотничьего ружья. Ей удалось выжить – но лицо было почти полностью уничтожено.

О драматичной судьбе девушки рассказала Meduza.

Выстрел повредил девушке нос, рот, кости челюсти и центральной части лица, а также часть лба. Глаза уцелели, но были сильно повреждены. У Кэти также были тяжелые травмы мозга

За три года она перенесла больше 20 операций.

Единственной возможностью полноценно жить могла быть полная трансплантация лицевых тканей.

Через три года уникальную операцию Кэти Стабблфилд сделали в Кливлендской клинике.

Всего в мире к тому моменту было сделано лишь 38 пересадок лица.

В марте 2016 года ее поставили в лист ожидания. Спустя 14 месяцев донора нашли: им стала 31-летняя Андреа Шнайдер, умершая от передозировки наркотиков.

Операция длилась 31 час, в ней приняли участие 11 хирургов.

Трансплантация прошла успешно. Кэти восстановили череп и части лица, что позволило ей лучше видеть, дышать, есть и говорить. Правда, всю жизнь надо будет принимать иммуносупрессивные препараты, чтобы снизить риск отторжения тканей.

Но Кэти не унывает, и уже планирует поступать в колледж и стать психологом-консультантом, чтобы помогать другим людям.

Фото: health.clevelandclinic.org

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К слову, в Китае 25-летний парень после ссоры с девушкой проглотил 87 гвоздей и семь канцелярских кнопок. Хирурги его спасли.

Фото: health.clevelandclinic.org