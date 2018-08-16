Ученые рассказали, как недосып связано с одиночеством

В Калифорнийском университете Беркли ученые пришли к выводу, что люди, которые недосыпают, больше страдают от одиночества и замкнутости.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Специалисты оценивали состояние 18 добровольцев после нормального сна и бессонной ночи.

В ходе первой части эксперимента людям показывали видеозапись, на которой человек с нейтральным выражением лица приближался к камере.

В тот момент, когда запись становилась неприятной, испытуемые должны были нажать кнопку “стоп”. Те, кто смотрел видео, будучи невыспавшимся, нажимали на эту кнопку намного раньше.

Кстати, исследователи пришли к выводу, что одиночество повышает риск ранней смертности на 45 процентов.

Кроме того, медицинские исследования позже показали, что мозг невыспавшегося человека начинает активнее реагировать на потенциальные угрозы и хуже работать в области, которая отвечает за социальные взаимодействия.

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Во второй части эксперимента испытуемым показывали видеозаписи, сделанные во время первой части. Глядя на невыспавшихся людей перед камерой, испытуемые характеризовали их как замкнутых и одиноких.

– Чем меньше вы спите, тем меньше хотите взаимодействовать с людьми. В свою очередь, у других людей вы тоже вызываете отторжение, — сказал профессор психологии и нейробиологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер.

Напомним, ученые рассказали, как интернет влияет на сон.