Ученые нашли секрет качественного секса

Исследователи из Университета Огайо пришли к выводу, что качество секса определяется наличием особого типа иммунных клеток – тучных. Они повышают либидо.
Об этом сообщает сайт EurekAlert.
Тучные клетки активнее развиваются в молодых, нежели в старых организмах, однако от их количества зависит то, будет ли человеку приносить удовольствие интимная жизнь в зрелом возрасте.
Исследования тучных клеток на крысах в Университете Огайо проводились под руководством доцента психологии и нейрологии Кетрин Ленц.
Группа ученых искусственно стимулировала этот тип клеток и пришла к выводу, что у этих особей сексуальная активность была намного выше, чем у тех, на которых не воздействовали.Читайте: Чем опасно отсутствие секса для женщин Секс в душе – 6 правил Сексуальная зависимость признана заболеванием
Таким образом, значительная роль в восприятии половой жизни отводится тучным клеткам, которые стимулируют гормональные всплески.
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