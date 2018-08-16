Какие овощи предотвращают развитие рака

Зеленые листовые овощи – капуста кале, белокочанная капуста, а также брокколи – могут снизить риск рака кишечника, утверждают ученые.

Во время переваривания крестоцветных овощей производятся химические соединения, предотвращающие появление рака.

К таким выводам пришли ученые из Института Фрэнсиса Крика, сообщает The Statesman.

Исследование фокусировалось на том, как овощи меняют слизистую оболочку кишечника на примере мышей и миниатюрных желудочно-кишечных трактов, созданных в лаборатории.

Ученые исследовали химическое вещество индол 3-карбинол, которое производится во время жевания крестоцветных овощей.

Выяснилось, что диеты с высоким содержанием этого вещества защищают мышей от рака, даже тех, чьи гены создают высокий риск заболевания.

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Даже тогда, когда у мышей начали развиваться опухоли, а ученые перевели их на соответствующую диету, это остановило прогрессирование опухолей.

– Это исследование дает основания считать, что молекулы, найденные в овощах, таких как брокколи и капуста, помогают снизить риск развития рака кишечника, – сообщил профессор Тим Ки.

Дальнейшие исследования помогут выяснить, имеют ли молекулы, содержащиеся в этих овощах, такой же эффект для человеческого организма.

Однако уже сейчас существует немало причин, чтобы есть больше овощей, убеждены ученые.

К слову, в сухих детских завтраках известных производителей нашли опасное вещество глифocaт, вызывающее рaк.

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