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Четыре продукта, которые помогут похудеть

Для того, чтобы есть и худеть нужно употреблять в пищу правильные продукты из растворимой и нерастворимой клетчатки.

Общее правило состоит в том, чтобы потреблять одинаковое количество каждого вида, сообщает сайт Мое здоровье.

Растворимая клетчатка помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, повышенный уровень холестерина и играет активную роль в процессе пищеварения. Наиболее распространенными продуктами, которые содержат растворимую клетчатку, являются цитрусовые.

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Нерастворимая клетчатка является полезным для мозга и ума.

Ягоды. Они богаты антиоксидантами и помогут достичь целевого веса. Ягоды богаты клетчаткой и являются хорошим вариантом для сочетания с салатами. Также их можно употреблять как закуску. Для этого подходят виноград, клубника, ежевика и малина

Зерна. Они регулируют уровень сахара в крови и уменьшают возможный дискомфорт, который могут вызвать отеки. Целые зерна является важной частью диеты для потери веса.

Овощи. Овощи обеспечивают достаточное количество клетчатки и других питательных веществ, которые требует организм. Они помогают очистить организм от всех токсинов, которые иногда препятствуют похудеть.

Орехи. Они обеспечивают витамин Е и являются одними из продуктов, которые дают наибольшее количество клетчатки. Орехи дают энергию и оставляют нам ощущение насыщенности. Лучшие виды: миндаль, фундук, грецкие орехи и арахис.

Ранее Факты ICTV писали, что люди с лишним весом имеют повышенный риск заболеть очень опасными болезнями.

Фото: dreamstime.

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